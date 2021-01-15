Begüm Kütük'ün sakrum kemiği kırıldı

Evde düşünce sakrum kemiği kırılan Begüm Kütük, bir ay yatak istirahatiyle eski sağlığına kavuşacağını belirtti

Ünlü oyuncu Begüm Kütük, evinde geçirdiği kaza sonrası sakrum kemiğinin kırıldığını söyledi.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Röntgen çektirmek için önceki gün bir hastaneye giden oyuncunun, yürümekte zorluk çektiği görüldü.

"DÜŞTÜM"

Kütük, “Evde düştüm, ayağım kaydı” dedi. Bir ay yatak istirahatıyla kemiğin kaynayacağını belirten oyuncu, “Doktor, operasyona gerek olmadığını söyledi. Biraz ızdıraplı süreç olacak umarım her şey yolunda gider, eski sağlığıma kavuşurum” diye konuştu.