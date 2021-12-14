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    Begüm Öner darbedildikleri geceyi anlattı

    Kendisi gibi oyuncu eşi Ceyhun Fersoy ile gittikleri mekanda darbedilen Begüm Öner, o gecede neler yaşandığını ilk kez paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:09
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    Begüm Öner darbedildikleri geceyi anlattı

    Cumartesi akşamı Cihangir'de gittikleri bir eğlence mekanında darbedilen Ceyhun Fersoy-Begüm Öner, konuyla ilgili konuştu. Kabus dolu geceyi anlatan Öner, "Bizi yerlerde sürüklediler." dedi.

    "YÜZÜ KANLAR İÇİNDEYDİ"

    Öner; "Mekandan çıkarken başka bir grup arasında kavga çıktı. Biz de tam asansörün önündeydik, aşağı inecekken mekan yetkilileri 'kimse dışarı çıkmaz' dedi. Ceyhun da 'bizim burada can güvenliğimiz yok' diye tepki gösterdi.

    "KÖTÜYÜZ"

    Kavga edenlerden biri uçarak üzerimize atladı ve bizi yumruklamaya başladı. Ceyhun'un yüzü kanlar içinde kaldı. Psikolojik olarak çok kötüyüz." ifadelerini kullandı.

    Begüm Öner darbedildikleri geceyi anlattı #1

    Begüm Öner darbedildikleri geceyi anlattı #2

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