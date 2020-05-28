Begüm Öner: Koronavirüs utansın

Begüm Öner, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden karantina günlerinin bedenlerimize olan etkisiyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Kendisi gibi oyuncu Ceyhun Fersoy ile 80’ler dizisinin setinde başlayan arkadaşlığını nikah masasına taşıyan Begüm Öner, sosyal medya hesabından esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle eşiyle birlikte olduğu karantina olan Öner, alınan kilolar hakkında bir paylaşımda bulundu.

"KAÇ GÜNDÜR EVDEYİZ"

Telefonundaki filtrelerden birini kullanan ve kendisini aşırı kilolu bir görüntüye büründüren Begüm Öner, yaptığı paylaşımın altına şunları yazdı: “Hikayede kalmasın hikaye olmasın dediler. Ben utanacak değilim koronavirüs utansın ne var şu kadarcık kilo aldıysak kaç gündür evdeyiz neticede”