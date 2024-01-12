Behzat Uygur 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur ile Maldivler'e gitti! İkiili adeta aşk tazeledi

Uzun yıllar kardeşi Suheyl Uygur ile televizyonda da boy gösteren Behzat Uygur, eşi Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu.
Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.
Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33. yılı geride bıraktı.
33. evlilik yıl dönümleri
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor. Ünlü çift, 33. evlilik yıl dönümlerini nostaljik kare ile kutlamıştı.
"Sonsuza kadar"
Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti son olarak Maldivler tatilinde aşk tazeledi. Behzat Uygur eşi ile aşk pozları vermeyi de ihmal etmedi. Behzat Uygur'un eşi ile "Sonsuza kadar" notunu düştüğü karesine beğeni yağdı.
Çiğdem Uygur'un fit haline de övgü dolu yorumlar yapıldı.
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