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Behzat Uygur 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur ile Maldivler'e gitti! İkiili adeta aşk tazeledi

Behzat Uygur 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur ile Maldivler'e gitti! İkiili adeta aşk tazeledi Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Ünlü çift, bunu kutlamak için yeni evlililerin balayı için tercih ettiği Maldviler'e gitti.