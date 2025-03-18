Bekir Aksoy müjdeyi verdi! 3. kez baba oluyor

Haber Merkezi

Şu sıralar İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan Bekir Aksoy, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile bir davette görüntülendi.

Başarılı oyuncu, 3. kez baba olacağının müjdesini vererek "Kardeş geliyor" dedi.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Hamileliğin ilk haftalarında çok kilo aldığını belirten Nazife Oğlakçıoğlu, "Hamile olduğumu ilk oğlum söyledi. Bir sabah uyandığında anneannesine 'Annem karnında kız kardeşimi taşıyor' dedi. Çok şaşırdık daha sonra da hamile olduğumu öğrendik." ifadelerini kullandı.