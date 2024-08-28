Bekir Aksoy'un pavyon açıklaması olay oldu: "Pavyon kültürümüzün bir parçası" İnci Taneleri dizisinin kadrosuna giren Bekir Aksoy, pavyon açıklamasıyla gündem oldu.

Haber Merkezi

Ekranın birçok uzun soluklu fenomen dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Bekir Aksoy, son olarak Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisine dahil oldu.

Pavyon kültürünün ekrana taşındığı diziye yapılan eleştirilen dizide Cenk karakterine hayat veren Bekir Aksoy'a soruldu.

Aksoy'a 'Dizi çok eleştirilmişti bir dönem pavyon sahnelerini göstermesiyle, toplumun kültürünü bozmasıyla itham edilmişti.' denildi.

"PAVYON KÜLTÜRÜMÜZÜN İÇİNDE"

Aksoy, 'Toplumun kültürünü bozacak bir şey yok zaten kültürümüzün içerisinde bu var.' diyerek yanıt verdi.

"SOSYALLEŞMEK İÇİN GİTTİK"

Ünlü isme 'Hiç pavyona gittiniz mi?' diye sorulunca da Aksoy 'Sürekliliği olmadı ama gittik yani. Arada gidiyoruz. Gitmiştik zamanında...' diyerek sözlerini çevirmeye çalıştı ve 'Tabii oradaki dramlar bambaşka da bizim gittiğimiz pavyon kültüründe öyle bir dram yok tabii. Yine insanlar sosyalleşmek için gidiyor.' dedi.