Belçim Bilgin, arkadaşlarına koronavirüs testi yaptırdı

Belçim Bilgin 38. yaş gününü, pandemiye rağmen özel bir organizasyonla kutladı.

38'inci yaşını Beren Saat'in de olduğu arkadaş grubu ile kutlayan Belçim Bilgin, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Sultanahmet’teki bir butik otelde düzenlenen yaklaşık 15 kişinin katıldığı partiyle ilgili Bilgin, paylaşım yaptı.

Belçim Bilgin, önce koronavirüs testi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TEST YAPTIRDIK"

"Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar! Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz. Koronavirüs testimizi olup buluştuk."