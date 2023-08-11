Bella Hadid 5 ay sonra setlere geri döndü! Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve kariyerine ara vermek zorunda kalan Bella Hadid, 5 ay sonra setlere geri döndüğünü açıkladı.

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde hastanede olduğu zamanlara dair karelerini yayınladı.

Yayınladığı karelerde Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyen Hadid, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini yazdı.

Hadid, "İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum. Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu" ifadelerini kullandı.

Kareleriyle herkesi üzen ve etkileyen başarılı manken, 5 ay sonra setlere geri döndü.

Tiktok üzerinden paylaştı

Tüm bunların ardından Bella Hadid, 5 ay sonra işine geri döndü. Tiktok üzerinden makyaj odasında paylaşam yapan ünlü isim, "5 ay sonra sette ilk gün" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz hafta kardeşi Bella Hadid ile defilede çekilen eski bir fotoğrafını paylaşmış ve “Geri dönmek için sabırsızlanıyor” demişti.

Hadid, sözlerine "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi.

(Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" diye devam etmişti.