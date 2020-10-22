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- Bella Hadid çekim öncesi koronavirüs testi yaptırdı
Bella Hadid çekim öncesi koronavirüs testi yaptırdı
Bella Hadid, New York'ta katalog çekimlerine girmeden önce koronavirüs testi için hastaneye gitti.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 14:54
Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, New York'ta ünlü bir markanın çekimlerine gitmeden önce koronavirüs testi yaptırdı.
Arabasından bile inmeyen Bella, sağlık ekibini ayağına kadar getirtti.
TEST ARABANIN PENCERESİNDEN YAPILDI
Aracının penceresinden uzanarak test yaptıran 24 yaşındaki modelin zor anları objektiflere takıldı.
Testin ardından Hadid, hemen evinin yolunu tuttu.