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    Bella Hadid çekim öncesi koronavirüs testi yaptırdı

    Bella Hadid, New York'ta katalog çekimlerine girmeden önce koronavirüs testi için hastaneye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 14:54
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    Bella Hadid çekim öncesi koronavirüs testi yaptırdı

    Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, New York'ta ünlü bir markanın çekimlerine gitmeden önce koronavirüs testi yaptırdı.

    Arabasından bile inmeyen Bella, sağlık ekibini ayağına kadar getirtti.

    TEST ARABANIN PENCERESİNDEN YAPILDI

    Aracının penceresinden uzanarak test yaptıran 24 yaşındaki modelin zor anları objektiflere takıldı.

    Testin ardından Hadid, hemen evinin yolunu tuttu.

    Bella Hadid çekim öncesi koronavirüs testi yaptırdı #1

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