Bella Hadid, dünyanın en güzel kadını ilan edildi! Eski fotoğrafları gündem oldu Dünyaca ünlü estetik cerrah Dr. Julian De Silva, altın oranı kullanarak yaptığı matematiksel hesaplamalar sonucunda Bella Hadid'i dünyanın en güzel kadını olarak ilan etti.

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Popüler modellerden Bella Hadid, güzelliğiyle gündem oldu. Estetik Cerrah Dr. Julian De Silva'nın altın oran hesabı yaptı.

%94.35

De Silva, Hadid'in yüz hatlarının altın orana %94.35 oranında uyduğunu ve bu sayede estetik açıdan en kusursuz yüze sahip olduğunu belirtti.

Altın oran

Hadid'in gözleri, kaşları, burnu, dudakları, çenesi ve kulakları altın orana en yakın oranlarda olduğu için estetik açıdan kusursuz bir yüze sahip olduğu söylendi.

Estetikli olduğu bilinen Bella Hadid, 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Bella Hadid'in eski hali gündem oldu.

"İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı"

Hadid daha önce “İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı" demişti.