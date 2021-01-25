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    Bella Hadid: Gücümü ve ışığımı yeniden buldum

    Bella Hadid, pandemi sürecinde kendini yeniden bulduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 08:24
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    Bella Hadid: Gücümü ve ışığımı yeniden buldum

    Dünyaca ünlü güzel model Bella Hadid, pandemi döneminde kendini geliştirmek adına içine yöneldiğini söyledi.

    "KENDİME DÖNDÜM"

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan model, “Kendime döndüm, gücümü ve ışığımı yeniden buldum. Ben sadece acı çeken insanlara yardım etmek için, barış ve sevgi aracı olmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

    Bol bol kitap okuduğunu belirten Hadid, takipçilerine de aynı şeyi tavsiye etti.

    Bella Hadid: Gücümü ve ışığımı yeniden buldum #1

    Bella Hadid: Gücümü ve ışığımı yeniden buldum #2

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