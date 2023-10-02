Bella Hadid, iyileşti Lyme hastalığı ile mücadele eden Bella Hadid, son olarak pozlarıyla beğeni topladı.

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En ünlü markaların podyumlarında görmek istediği dünyaca ünlü modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir mesleğine ara vermişti. Sebebi ise ünlü modelin Lyme hastalığı için tedavi görmesiydi.

Tedavi sürecini paylaşmıştı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bella Hadid, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tedavi sürecini paylaşınca gündem olmuştu.

Durumu iyiye giden Hadid, bir süre sonra da kendini toparlayarak küçük küçük işlerinin başına dönmeye başlayarak hayranlarını mutlu etmişti.

Göbek dekolteli mini elbise giydi

Bella Hadid son olarak sosyal medyada keyfinin yerinde olduğu pozları paylaştı. Muhteşem fiziğini üzerine yapışan göbek dekolteli mini elbisesiyle paylaşan Hadid, hayranlarından tam not aldı.