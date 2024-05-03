Bella Hadid, modelliğe ara verdi! "Sahte bir yüz takmıyorum" Dünyaca ünlü isim Bella Hadid, modelliğe ara verme kararıyla ilgili konuştu.

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ensonhaber.com

Yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gören ve günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu.

Podyumlardan uzak kalan model, Allure dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta daha sakin bir hayata adım atan model, şu ifadeleri kullandı:

“Sahte bir yüz takmıyorum"

"10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim.

"Kendimi iyi hissetmiyorsam dışarı çıkmam"

İlk defa sahte bir yüz takmıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorsam dışarı çıkmam. Kendimi iyi hissetmiyorsam kendime zaman ayırırım. Ve daha önce hiç bunu yapma veya söyleme fırsatım olmadı."

"Daha iyi hissediyorum"

Hadid, sözlerine “Artık biri beni fotoğraflarda görüp mutlu göründüğümü söylediğinde, gerçekten öyle olduğumu biliyorum. Daha iyi hissediyorum." diye devam etti.