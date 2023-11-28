Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babasından itiraflar! "Yahudiler..." Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid, evlerinde misafir ettikleri iki Yahudi göçmen aile tarafından kapının önüne koyulduklarında henüz 9 günlük bir bebek olduğundan bahsetti.

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İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı gören dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid, yaşadığı zor zamanlardan bahsetti.

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'dan kaçtıklarını söyleyen Hadid, Yahudi göçmen aile tarafından kapının önüne koyulduğunu söyledi.

Hadid, 1946'da Avrupa'dan kaçarak gemiyle Hayfa Limanı'na yanaşan Polonya ve Macaristan kökenli Yahudi göçmenlere Filistin halkının kapılarını açtığını da sözlerine ekledi.

"Filistin topraklarına el koymaya başladılar"

Babasının da iki Yahudi aileyi Safed'de bulunan evlerine aldığını söyleyen Hadid, annesinin bundan 2 yıl sonra kendisini dünyaya getirmek için babaevinin bulunduğu Nasıra'ya gittiğini belirtti.

Filistin'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Nasıra'da ilk İsrail-Filistin Savaşı'nın başladığı 1948'de dünyaya geldiğini söyleyen Hadid, o süreçte Yahudi grupların, Filistinlilerin topraklarına el koymaya başladığını, ailesinin o sırada evlerinden uzakta Nasıra'da olduğunu, evlerinde ise misafir ettikleri Yahudi ailelerin yaşadığını dile getirdi.

Hadid, "Ben henüz dokuz günlükken, annem iki yaşındaki ablamı da yanına alarak Safed'deki evimize dönmüş. Safed, oradaki Yahudiler tarafından neredeyse ele geçirilmişti. Hayfa Üniversitesi'nde profesör olan babam da evde değilmiş. Annemle ailemize ait olan kısma geldiğimizde bizi içeri almamışlar." dedi.

Mohamed Hadid, mülteci durumuna düştüklerini anlayan annesi Khairiah Hadid'in, çocuklarının yolda üşümemesi için evden battaniye almak istediğini ancak Yahudi ailenin onları eve almadığını, annesinin aile albümünü dahi yanına almasına izin verilmediğini anlattığını kaydetti.

Hadid, Gazze'de saldırılardan kaçan sivillerin görüntüsünün, annesinin çocuklarıyla Suriye'ye giderken günlerce dağlık arazide kah hayvan sırtında kah yürüyerek yol katetmelerine ve günler sonra Suriye'de mülteci kampına varmalarına dair anlattıklarını hatırlattığını ifade etti.

Babalarıyla da günler sonra bu kampta bir araya gelebildiklerini söyleyen Hadid, "Henüz 9 günlük olduğum için hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama ekranda gördüklerim beni derinden etkiledi ve annemin beni bir mülteci kampına canlı ulaştırabilmek için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları hissettirdi." dedi.