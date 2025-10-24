Bella Hadid, Victoria’s Secret defilesindeki ruh durumunu açıkladı: "O sabah regl olmuştum"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Victoria’s Secret Fashion Show’da yine yerini almıştı.

Hadid'in 50 kiloluk dev kanatlarla podyuma çıktığı anlar hayranlarını endişelendirmişti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Hadid’in bitkin ve halsiz göründüğü, yürürken neredeyse bayılacak gibi olduğu yorumları yapıldı.

Podyumda beyaz ve gümüş tonlarında zarif bir korse ve pileli etekle yürüyen Hadid’in yorgun hali, sosyal medyada binlerce yorum aldı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Bir TikTok kullanıcısının “Bella Hadid, sana ne oldu?” diyerek paylaştığı videoya 29 yaşındaki model, bizzat yanıt verdi. Hadid, yaptığı yorumda o gün regl olduğunu ve kısa süre önce hastaneden çıktığını itiraf etti: “Kızlar, o sabah regl oldum ve hastaneden sonra hala tam toparlanamamıştım. Ama elimden geleni yaptım. Sizi çok seviyorum, iyiyim gerçekten. Üzdüysem özür dilerim.”

Lyme hastalığıyla uzun süredir mücadele eden Hadid, defilede giydiği kanatlar hakkında daha önce, “Bu kanatlar 50 kilo ama ne kadar güzeller, kabul edelim.” diye yazmış ancak paylaşımını kısa sürede silmişti.