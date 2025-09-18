Bella Hadid zor günler geçiriyor! Lyme hastalığıyla mücadeleye devam

Şu sıralar Filistin paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan ünlü model Bella Hadid, bu kez hastalığıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Uzun zamandır Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, son zamanlarda yaşadıklarını paylaştı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Filistin kökenli Hadid, son paylaşımında hastalığının tedavisine devam ettiğini ve bu süreçte gözlerden uzakta kaldığını dile getirdi.

Tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları paylaşan ünlü modele hayranları yaptıkları yorumlarla destek verdi.

"HEP ORTADAN KAYBOLUYORUM"

Paylaşımının altına ise ünlü model, "Kusura bakmayın, hep ortadan kayboluyorum. Sizleri seviyorum" notunu ekledi.