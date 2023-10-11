Bella Thorne yeni yaşını kutladı Şarkıcı ve oyuncu Bella Thorne, 26. yaş gününü kutladığı paylaşımında yine iddialı bir seçimde bulundu.

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ensonhaber.com

Cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atan ABD'li oyuncu Bella Thorne, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

"26 yaşıma girdim"

Son olarak yeni yaşını kutlayan Thorne yine ilginç bir seçimde bulundu. Fotoğrafın altına 25.2 milyon hayranı ve takipçisine hitaben "Okyanus, temiz hava ve bir kızın isteyebileceği tüm arkadaşlarla çevrili 26 yaşıma girdim. Kendimi çok şanslı hissediyorum" yazan güzel isim kıyafetiyle olay oldu.

Düşük belli bir etek ve belini göğsüne doğru saran kumaş şeritlerinden oluşan üstüyle dikkat çeken Bella Thorne, içine girdiği bikini ile dikkat çekti.

Neredeyse göğüsleri açılacak gibi görünen oyuncu bu konuda birçok yorum aldı.