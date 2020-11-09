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    Bengü Ayda'ya gitmek istiyor

    İzmirli şarkıcı Bengü, memleketine gittiği zaman Ayda bebekle buluşacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 08:15
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    Bengü Ayda'ya gitmek istiyor

    Ünlü şarkıcı Bengü, İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda bebeğin yanına gitmek istediğini söyledi.

    "ŞARKI SÖYLERİZ"

    İzmirli olan Bengü, “Ayda ve babası, inşallah hastane çıkışında açılan yeni sayfanız acıyla değil, umutla, güzellikler ve şansla olsun. Oraya geldiğimde yanına uğrarım ve şarkı söyleriz” diye yazdı.

    Bengü Ayda ya gitmek istiyor #1

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