Bengü, evde kendine konser verdi

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evde karantinada olan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pandemi nedeniyle dolayısıyla sahnelerden uzak kalan şarkıcı Bengü, bu süreçle ilgili hislerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"SAHNEYE ÇIKACAKMIŞ GİBİ HAZIRLANDIM"

41 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında; "Sanki sahneye çıkacakmış gibi tek başıma bugün evde hazırlandım. Yarıya kadar bitirdiğim kırmızı rujumu sürdüm ki en son ne zaman sürdüm hatırlamıyorum... Işıltılı küpelerimi taktım, şarkılarımı tek başına dinlemeyi çok sevmeyen ben, gözlerim dolu dolu her birini bağıra bağıra söyledim evde.

"KIYMETİNİ ANLADIK"

Ne çok şeyin kıymetini anladık değil mi? Sağlık... En önemlisi sağlıktı hayatta. Unuttuğumuz insani tüm değerleri hatırladık. Sevdiklerimizin özlemine katlanmayı, azla yetinmeyi, kalp kırmamayı, ölümle burun buruna gelmeyi, sevdiklerimizi kaybetmekten korkmayı tüm halleriyle bir bir yaşadık.

"SIMSIKI SARILALIM HER ŞEY BİTİNCE"

O kurulan upuzun sohbetli masaları özledik. Bir arada olmadıktan sonra ne anlamı vardı ne yendiğinin ne içildiğinin? Sımsıkı sarılalım her şey bitince...

Şifalar diliyorum, dualar ediyorum tüm şifa bekleyen hastalarımıza. Öyle de olsa böyle de olsa bugün gülümsüyorum ben hayata" dedi.