Bengü: İlk paramı Kenan Doğulu'dan kazandım

Ünlü şarkıcı Bengü, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Sempatik şarkıcı Bengü, bir sosyal medya programına konuk oldu.

17 YAŞIMDA TEK BAŞIMA İSTANBUL'A GELDİM"

Bengü,sunucunun “Yaptığınız en cesur hareket neydi?” sorusuna, “17 yaşında tek başıma İstanbul’a gitmekti. Ama şu an kızım Zeynep’i tek göndermeye cesaret edemem” yanıtını verdi.

Katıldı yayında ilk parasını Kenan Doğulu'dan kazandığını anlatan Bengü, küçükken babasının işletmesinde sandviç ve gazoz sattığını da söyledi.