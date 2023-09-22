Bengü sahnede ağladı! Seyirciler şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti Ankara'da sevenleriyle buluşan Bengü, 45 bin kişinin hep bir ağızdan Ağla Kalbim şarkısına eşlik etmesiyle gözyaşlarını tutamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yurdun birçok noktasında yaza veda etmeden son konserler yapılıyor.

Açık alanda hayranlarıyla bir araya gelen şarkıcılar, unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu isimlerden biri de Bengü oldu.

Sevenleriyle buluştu

Sevilen şarkıcı, dün akşam Ankara'da sahne aldı.

Büyük bir kalabalığın akın ettiği konserde en beğenilen şarkılar söylendi.

Konsere 'Ağla Kalbim' şarkısı damga vurdu

Bunların başında da hiç şüphesiz bir döneme damga buran unutulmaz şarkılar arasında yer alan 'Ağla Kalbim' şarkısı yer alıyor.

Bengü şarkıyı söylediği sırada 45 bin kişi hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.

Gözyaşlarını tutamadı

O anlarda duygulanan şarkıcı gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anları da sosyal medya hesabından paylaştı.