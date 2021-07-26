Bengü'den 2. hamilelik pozu

Hamileliğinde altıncı aya giren şarkıcı Bengü, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.

42 yaşındaki Bengü, havuz başında objektif karşısına geçti. Hamileliğinde altıncı aya giren şarkıcı, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

"25. HAFTA"

Bengü, gönderisine, "İkinci mi?' derken, 'Ne güzel sürpriz!' derken ve 'Oğlumuz oluyor.' derken, hoş geldin 25. hafta..." notunu düştü.

Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.