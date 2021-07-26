Euro
10.1015
0.34%
Dolar
8.5606
0.14%
Altın
497.82
0.48%
Borsa
1.353
0.11%
Bitcoin
324.395
10.76%
EXEN Coin
25.30
1.32%
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Bengü'den 2. hamilelik pozu

    Hamileliğinde altıncı aya giren şarkıcı Bengü, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bengü'den 2. hamilelik pozu

    2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.

    42 yaşındaki Bengü, havuz başında objektif karşısına geçti. Hamileliğinde altıncı aya giren şarkıcı, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

    "25. HAFTA"

    Bengü, gönderisine, "İkinci mi?' derken, 'Ne güzel sürpriz!' derken ve 'Oğlumuz oluyor.' derken, hoş geldin 25. hafta..." notunu düştü.

    Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Bengü den 2. hamilelik pozu #1Bengü den 2. hamilelik pozu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir