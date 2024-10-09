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Son zamanlarda meydana gelen kadın cinayetlerine tepki gösteren isimlerden birisi de Sibel Can oldu.

Sibel Can, yaşanan olaylara tepki gösterdi ancak yaptığı açıklama sosyal medyada olay oldu.

"BEN GÜVENDEYİM"

Sibel Can yaptığı açıklamada, "Çok acı, artık televizyon açmak istemiyorum. Adalet gerçekten yerini bulmalı. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil.

Bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet yerini bulmalı." dedi.

"GÜVENDEYİM ÇÜNKÜ..."

Sibel Can, daha sonra yaptığı açıklamayla kendini neden güvende hissettiğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı;

Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç’in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak, sorularını yanıtladım… Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var.



‘Güvendeyim’in karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı? Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

"DUYARLILIĞIM HERKESÇE MALUM"