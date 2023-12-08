Benjamin Zephaniah hayatını kaybetti Eşi Amina Zephaniah, 8 hafta önce beyninde tümör teşhis edilen Benjamin Zephaniah'ın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

ensonhaber.com

8 hafta önce beynindeki tümör teşhis edilen yazar, şair ve 'Peaky Blinders' dizinde 'Jeremiah Jesus' karakterine hayat veren Benjamin Zephaniah, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Benjamin Zephaniah'nın eşi Amina Zephaniah, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyurdu.

"Son nefesini verirken yanındaydım"

Açıklamada "Baştan sona kadar onun yanında oldum ve son nefesini verirken de yanındaydım. Sizi şok edeceğini biliyorum ama Benjamin'i erken saatlerde kaybettik" ifadelerine yer verildi.