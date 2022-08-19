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    Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra buluştu

    Yaprak Dökümü isimli dizide birlikte rol alan Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 08:00
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 08:02
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    Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra buluştu

    Yıllar geçse bile tekrarları bile sevilerek izlenilen dizilerden Yaprak Dökümü'nde Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten son hali paylaşıldı.

    Dizideki kayınvalidesiyle buluştu

    Londra'da olan Yıldırımlar, dizide kendisine kök söktüren kayınvalidesi Cevriye Hanım'ı canlandıran Güler Ökten'le çekilen fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak eski günleri yad etti.

    Güler Ökten'in son hali görenlerin duygulanmasına neden oldu. İkilinin buluşması sosyal medyada gündem oldu.Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra buluştu #1

    Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra buluştu #2


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