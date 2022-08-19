Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra buluştu

Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra buluştu

Yaprak Dökümü isimli dizide birlikte rol alan Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra bir araya geldi.

Yıllar geçse bile tekrarları bile sevilerek izlenilen dizilerden Yaprak Dökümü'nde Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten son hali paylaşıldı.

Dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Londra'da olan Yıldırımlar, dizide kendisine kök söktüren kayınvalidesi Cevriye Hanım'ı canlandıran Güler Ökten'le çekilen fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak eski günleri yad etti.

Güler Ökten'in son hali görenlerin duygulanmasına neden oldu. İkilinin buluşması sosyal medyada gündem oldu.