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- Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra buluştu
Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra buluştu
Yaprak Dökümü isimli dizide birlikte rol alan Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 19.08.2022 - 08:00
- Güncelleme : 19.08.2022 - 08:02
Yıllar geçse bile tekrarları bile sevilerek izlenilen dizilerden Yaprak Dökümü'nde Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten son hali paylaşıldı.
Dizideki kayınvalidesiyle buluştu
Londra'da olan Yıldırımlar, dizide kendisine kök söktüren kayınvalidesi Cevriye Hanım'ı canlandıran Güler Ökten'le çekilen fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak eski günleri yad etti.
Güler Ökten'in son hali görenlerin duygulanmasına neden oldu. İkilinin buluşması sosyal medyada gündem oldu.