Bennu Yıldırımlar’dan Yaprak Dökümü paylaşımı

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe dair çok özel bir gönderide bulundu.

Yaprak Dökümü dizisinde oynayan ve başarılı oyunculuğuyla da beğeni kazanan Bennu Yıldırımlar bu defa bir TBT ile dizinin sevenlerinin karşısına çıktı.

Bennu Yıldırımlar da karantina sonrası gerçekleşen bir buluşmayı sosyal medya hesabından TBT olarak paylaştı.

"BULUŞTUK BİZ"

Karanti sonrası Halil Ergün ve Güler Ökten ile buluşan Yıldırımlar, o güne ait fotoğrafı “Geçen hafta buluştuk biz” notuyla paylaştı.

Yıldırımlar'ın yayınladığı kareye çok sayıda yorum ve beğeni aldı.