Dolar
7.2739
0.6266%
Euro
8.6154
0.0348%
Altın
2058.3
-0.2389%
Borsa
1034.4
0%
G. Altın
480.574
0.239%
Bitcoin
85672.89
0.1296%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Bennu Yıldırımlar’dan Yaprak Dökümü paylaşımı

    Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe dair çok özel bir gönderide bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 07:19
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 07:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bennu Yıldırımlar’dan Yaprak Dökümü paylaşımı

    Yaprak Dökümü dizisinde oynayan ve başarılı oyunculuğuyla da beğeni kazanan Bennu Yıldırımlar bu defa bir TBT ile dizinin sevenlerinin karşısına çıktı.

    Bennu Yıldırımlar da karantina sonrası gerçekleşen bir buluşmayı sosyal medya hesabından TBT olarak paylaştı.

    "BULUŞTUK BİZ"

    Karanti sonrası Halil Ergün ve Güler Ökten ile buluşan Yıldırımlar, o güne ait fotoğrafı “Geçen hafta buluştuk biz” notuyla paylaştı.

    Yıldırımlar'ın yayınladığı kareye çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Bennu Yıldırımlar’dan Yaprak Dökümü paylaşımı #1

    Görüş Bildir