Bensu Soral: Evliliğimizi kurtardık

Eşi Hakan Baş ile arasındaki sorunları çözen Bensu Soral'dan açıklama geldi.

Bir süredir evliliklerinde sıkıntılı zamanlar geçiren ünlü oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş, ilişkilerini yoluna soktu.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Göcek'te aşk tazelemişlerdi. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Bensu Soral, samimi açıklamalarda bulundu:

"Her evlilikte olur"

"Çok şükür evliliğimizi kurtardık, kötü bir şey yok artık. Her evlilikte olan şeyler aslında.

Baktık ve ekstra bir sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde basiretimiz bağlandı."







