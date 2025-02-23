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Bensu Soral, Fenerbahçe'ye üye oldu

Bensu Soral, Fenerbahçe'ye üye oldu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.