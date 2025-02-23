Bensu Soral, Fenerbahçe'ye üye oldu

Haber Merkezi
Uzun zamandır ekranlarında uzak olan Bensu Soral, bu kez tuttuğu takımla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan güzel isim, Instagram hesabından yeni bir kare yayınladı.
Bu yayınladığı kare ise diğerlerinden biraz farklı...
FENERBAHÇE'YE ÜYE OLDU
Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.
BAŞVURU FORMUNU DOLDURDU
Bensu Soral, başvuru formunu doldururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sarı-lacivertli camiaya katıldığını gösterdi.
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