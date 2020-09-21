Bensu Soral: Hazal Kaya haklı

Bensu Soral, meslektaşı Hazal Kaya'nın açıklaması hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu Bensu Soral, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Tatil yaptığı teknede ayağı kayınca düşen Soral'ın hala iyileşemediği göründü.

Bensu Soral'a, meslektaşı Hazal Kaya'nın, "Kilolu oyunculara başrol gelmiyor" şeklindeki açıklaması soruldu.

"DİZİLERE BAKINCA DA GÖRÜNÜYOR"

29 yaşındaki oyuncu, "Bu zaten çok aşikar bir durum. Aksini iddia edemem. Dizilere baktığımızda da görüyoruz. O yüzden Hazal'a hak veriyorum ve yüzde 100 katılıyorum" dedi.