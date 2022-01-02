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    Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı

    Boşanacakları konuşulan ve evliliği hakkında “Hassas bir süreçteyiz” açıklamasında bulunda Bensu Soral yeni yıla, eşi Hakan Baş ile birlikte Paris'te girdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 09:17
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    Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı

    Evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanma aşamasına gelen Bensu Soral ile Hakan Baş buzları eritti.

    Soral ve Baş, arkadaşlarıyla birlikte yeni yılı Paris'te karşıladı.

    KOSTÜMÜ OLAY OLDU

    Bir partiye katılan ikili, bu anları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Bensu Soral’ın parti kostümü ise dönem filmlerini aratmadı.

    Bensu Soral yeni yıla Paris'te girdi VİDEO

    AYRILIK AÇIKLAMASI

    Boşanacakları iddia edilen ikiliden Soral geçtiğimiz günlerde, “Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var” açıklamasında bulunmuş Baş ise “Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru” demişti.

    Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı #1

    Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı #2

    Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı #3

    Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı #4


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