Bensu Soral ile Hakan Baş boşanacakları iddialarına cevap verdi

İş insanı Hakan Baş ile evlenen Bensu Soral'ın ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

3 yıl önce hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliklerinde sorun yaşadıkları ortaya çıktı. Ünlü çiftin çocuk krizi yüzünden aralarının bozulduğu iddia edildi. Hakan Baş'ın baba olmak istediği, oyuncunun ise "Anneliğe hazır değilim" dediği öne sürüldü.

EVLER AYRILDI

Eşinin çocuk fikrine sıcak bakmaması üzerine iş insanının tepki gösterdiği belirtildi. Hatta ikilinin evlerini ayırdığı ve boşanma kararı aldığı konuşulmaya başlandı.

Ortak bir açıklama yapan Bensu Soral-Hakan Baş çifti, son dönemde haklarında çıkan iddiaları destekler nitelikte bir açıklama yaptılar.

"HASSAS BİR DÖNEMDEYİZ"

İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadeleri yer aldı.