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- Bensu Soral'dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama
Bensu Soral'dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 16:21
- Güncelleme : 15.10.2021 - 16:21
Bensu Soral ve Hakan Baş'ın mutlu giden evliliklerine nazar değdi.
İkilinin evliliklerinde sorun olduğu ve boşanmak için avukatlara talimat verdikleri iddia edildi.
Bu iddiaların ardından kısa bir süre geçmişken, Bensu-Hakan çiftinin dün tek celsede boşandığı belirtildi.
3 yıllık eşi Hakan Baş'tan boşandığı iddia edilen Bensu Soral, Cihangir'de görüntüledi.
Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soral, boşanma iddialarına açıklık getirdi.
BOŞANMA İDDİALARINA YALANLAMA
Bensu Soral ve Hakan Baş'ın ek celsede boşandıkları konuşulurken, Soral iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı;
"Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan’la birlikte o haberleri. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik.
Bir boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şu an kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler."
BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
Gecenin ilerleyen saatlerinde Ulus'taki bir mekana giden ünlü çift, çıkışta gazetecilerin objektiflerine takıldı.