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    Bensu Soral'dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama

    Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Bensu Soral ile Hakan Baş'ın tek celsede boşandığı iddia edildi. Soral ise boşanma iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 16:21
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    Bensu Soral'dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama

    Bensu Soral ve Hakan Baş'ın mutlu giden evliliklerine nazar değdi.

    İkilinin evliliklerinde sorun olduğu ve boşanmak için avukatlara talimat verdikleri iddia edildi.

    Bu iddiaların ardından kısa bir süre geçmişken, Bensu-Hakan çiftinin dün tek celsede boşandığı belirtildi.

    3 yıllık eşi Hakan Baş'tan boşandığı iddia edilen Bensu Soral, Cihangir'de görüntüledi.

    Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soral, boşanma iddialarına açıklık getirdi.

    BOŞANMA İDDİALARINA YALANLAMA

    Bensu Soral ve Hakan Baş'ın ek celsede boşandıkları konuşulurken, Soral iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı;

    "Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan’la birlikte o haberleri. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik.

    Bir boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şu an kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler."

    Bensu Soral dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama #1

    BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

    Gecenin ilerleyen saatlerinde Ulus'taki bir mekana giden ünlü çift, çıkışta gazetecilerin objektiflerine takıldı.

    Bensu Soral dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama #2

    Bensu Soral dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama #3

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