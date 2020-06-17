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- Bensu Soral, köpeğiyle poz verdi
Bensu Soral, köpeğiyle poz verdi
Ünlü oyuncu Bensu Soral, köpeğiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 12:14
Tüm dünyaya yayılan koronavirsü salgını nedeniyle oyuncu Bensu Soral, aylardır aydır evinde izole oluyor.
KÖEPKLERİYLE EVDE
Normalleşme sürecine hala giremeyen oyuncu, gün içerisinde vaktini değerlendirecek aktiviteler gerçekleştiriyor
. En çok da köpekleriyle zaman geçiren Soral, köpeğiyle verdiği yen, pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Soral paylaştığı fotoğrafa, "Köpeklerin gerçektir sevgisi" yazdı"