Dolar
6.8484
0.0876%
Euro
7.7009
-0.1439%
Altın
1715.5
-0.6348%
Borsa
110956.97
0.0156%
G. Altın
378.659
-0.4322%
Bitcoin
65031.41
-0.2241%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Bensu Soral, köpeğiyle poz verdi

    Ünlü oyuncu Bensu Soral, köpeğiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 12:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bensu Soral, köpeğiyle poz verdi

    Tüm dünyaya yayılan koronavirsü salgını nedeniyle oyuncu Bensu Soral, aylardır aydır evinde izole oluyor.

    KÖEPKLERİYLE EVDE

    Normalleşme sürecine hala giremeyen oyuncu, gün içerisinde vaktini değerlendirecek aktiviteler gerçekleştiriyor

    . En çok da köpekleriyle zaman geçiren Soral, köpeğiyle verdiği yen, pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Soral paylaştığı fotoğrafa, "Köpeklerin gerçektir sevgisi" yazdı"

     

    Görüş Bildir