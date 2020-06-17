Bensu Soral, köpeğiyle poz verdi

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Ünlü oyuncu Bensu Soral, köpeğiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

Tüm dünyaya yayılan koronavirsü salgını nedeniyle oyuncu Bensu Soral, aylardır aydır evinde izole oluyor.

KÖEPKLERİYLE EVDE

Normalleşme sürecine hala giremeyen oyuncu, gün içerisinde vaktini değerlendirecek aktiviteler gerçekleştiriyor

. En çok da köpekleriyle zaman geçiren Soral, köpeğiyle verdiği yen, pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Soral paylaştığı fotoğrafa, "Köpeklerin gerçektir sevgisi" yazdı"