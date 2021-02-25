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    Bensu Soral, köpeğiyle uyumlu giyindi

    Bensu Soral, bir yıl önce Bruno adlı poodle cinsi köpeği sahiplenmişti.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 07:17
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    Bensu Soral, köpeğiyle uyumlu giyindi

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan  Bensu Sral'dan yeni bir fotoğraf geldi.

    "SENİ ANLIYORUM DOSTUM"

    Paylaşımlarında sık sık yer verdiği köpeği Bruno’yu çok seven güzel oyuncu  Soral, sadık dostu ile uyumlu bir mont aldı.

    Tam bir hayvansever olan oyuncu, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına İngilizce “Seni anlıyorum dostum” yazdı.

    "HAYVANLAR BANA HUZUR VERİYOR"

    Kedisi de olan Soral bir röportajında “Hayvanlar en büyük huzur kaynağım” demişti.

    Bensu Soral, köpeğiyle uyumlu giyindi #1

    Bensu Soral, köpeğiyle uyumlu giyindi #2

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