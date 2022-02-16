Euro
15.50
0.35%
Dolar
13.62
0.21%
Altın
812.82
0.30%
Borsa
2052
0.70%
Bitcoin
601.389
1.07%
BTXN Coin
37.85
0.02%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Bensu Soral, ruh ve beden formülünü anlattı

    Ünlü oyuncu Bensu Soral, hayata hep pozitif baktığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bensu Soral, ruh ve beden formülünü anlattı

    Ünlü oyuncu Bensu Soral, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Bir ara evliliğinde de sıkıntılı günler geçiren oyuncu, hayata hep pozitif baktığını açıkladı.

    "EN İYİ İKİ ARKADAŞ"

    Güzel oyuncu, ruhu ve bedeni arasındaki kuvvetli bağa hayran olduğunu ve bu nedenle kendisini sevdiğini söyledi. Soral, “Ben ruhumu ve bedenimi en yakın iki arkadaş olarak görüyorum. Biri zarar görse, diğeri onu her zaman iyileştiren oluyor.” dedi.

    Bensu Soral, “Kendin için kurduğun en büyük hayal ne?” sorusunu şöyle yanıtladı:

    "İMKANSIZ HAYAL"

    "İçinde sadece ben, ailem ve tüm arkadaşlarımın olduğu, dört bir yanımızda çeşit çeşit hayvanların dolaştığı harikalar diyarı tadında bir gezegen olsun. Ve bu gezegende herkes eşit olsun. Kurduğum en büyük ve imkansız hayal."

    Bensu Soral, ruh ve beden formülünü anlattı #1

    Bensu Soral, ruh ve beden formülünü anlattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü
    Dünya

    Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Afyonkarahisar'da evsiz kalan çift, Murat Kurum'dan yardım istedi
    Yaşam

    Afyonkarahisar'da evsiz kalan çift, Murat Kurum'dan yardım istedi

    Görüş Bildir