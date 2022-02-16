Bensu Soral, ruh ve beden formülünü anlattı

Ünlü oyuncu Bensu Soral, hayata hep pozitif baktığını söyledi.

Ünlü oyuncu Bensu Soral, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Bir ara evliliğinde de sıkıntılı günler geçiren oyuncu, hayata hep pozitif baktığını açıkladı.

"EN İYİ İKİ ARKADAŞ"

Güzel oyuncu, ruhu ve bedeni arasındaki kuvvetli bağa hayran olduğunu ve bu nedenle kendisini sevdiğini söyledi. Soral, “Ben ruhumu ve bedenimi en yakın iki arkadaş olarak görüyorum. Biri zarar görse, diğeri onu her zaman iyileştiren oluyor.” dedi.

Bensu Soral, “Kendin için kurduğun en büyük hayal ne?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"İMKANSIZ HAYAL"

"İçinde sadece ben, ailem ve tüm arkadaşlarımın olduğu, dört bir yanımızda çeşit çeşit hayvanların dolaştığı harikalar diyarı tadında bir gezegen olsun. Ve bu gezegende herkes eşit olsun. Kurduğum en büyük ve imkansız hayal."