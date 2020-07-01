Bensu Soral ve Hande Soral'ı jandarma uyardı

Gümüşlük'ten ev alan Soral kardeşler, yeni komşuları şikayetçi oldu.

Oyuncu kardeşler Bensu Soral ile ablası Hande Soral’ın babası Hamdi Soral, Bodrum Gümüşlük’te bir çiftlik evi satın aldı. Karantina günlerinde görüşemeyen aile üyeleri 7 milyon 650 bin lira değerindeki çiftlikte bir araya geldi.

8 GÜN PARTİ VERİLDİ

Soral kardeşler, oyuncu arkadaşlarını davet etti. 8 gün boyunca parti verdiler. Bensu’nun ikizi Bedirhan Soral DJ’lik yaptı.

KOMŞULAR RAHATSIZ OLDU

Ne var ki, komşular sonunda isyan etti. Gece yarılarına kadar devam eden ve hiç kısılmayan müzikten rahatsız oldular.

Şikayet üzerine jandarma çiftliğe geldi. Soral kardeşleri geceleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı.

Hamdi Soral’ın çiftlik evinin dışardan görülmemesi için açık alanları brandalı tel örgülerle kapattığı söylendi.