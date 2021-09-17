Bensu Soral'dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama: Hakan ile aramız kötü değil

Bensu Soral'dan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama: Hakan ile aramız kötü değil

Bensu Soral gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üçüncü şahıslarla asla alakası olmayan bir durum. Bildiğiniz gibi değişik, zor bir dönemden geçiyoruz Hakan'la" ifadelerini kullandı.

2018 yılında dünyaevine giren güzel oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın mutluluğuna nazar değdi.

Boşanacakları iddia edilen ve üçüncü şahısların araya girdiği konuşulurken, çift sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

İkilinin yaptığı ortak açıklamada, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.

Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü.

Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.'' ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın ardından uzun zaman sonra bir düğünde görüntülenen çiftin barıştıkları iddia edilirken, Bensu Soral'dan yeni bir açıklama daha geldi.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Bensu Soral, dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemeye gitti.

Program öncesi muhabirlerle sohbet eden Soral, boşanmaya ilişkin sorulara yanıt verdi. Soral yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Üçüncü şahıslarla asla alakası olmayan bir durum. Bildiğiniz gibi değişik, zor bir dönemden geçiyoruz Hakan'la.





"ARAMIZ KÖTÜ DEĞİL.."

Onun dışında çıkan diğer haberler kesinlikle doğru değil. Küsmedik, aramız kötü değil. İyi aramız sadece böyle bir dönemden geçiyoruz.."