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    Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı

    Eski telefon numarasını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi veya kişiler olduğunu belirten oyuncu Bensu Soral, takipçilerine uyarılarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:51
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    Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı

    Eşi Hakan Baş ile yaşadığı sorunları aşan oyuncu Bensu Soral’ın şu sıralar dolandırıcılarla başı dertte…

    Oyuncu, eski telefon numarasının dolandırıcılık girişimi için kullanıldığı açıklayarak, uyarılarda bulundu.

    Instagram hesabından bir paylaşım yapan Soral, şu ifadelere yer verdi:

    “İtibar etmeyin”

    “Merhabalar, 2018 yılında iptal ettirdiğim ve bir daha hiç alakam olmayan hattımla ilgili bazı dolandırıcılık duyumları alıyorum. 533***88 numaralı eski hattımın yeni sahibi, adımı kullanarak insanlardan para istiyor. Bu bahsettiğim numaradan herhangi bir mesaj alırsanız lütfen itibar etmeyiniz. Yaşanan durumla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Sevgiler.”

    Bensu Soral dan dolandırıcılık uyarısı #1

    Bensu Soral dan dolandırıcılık uyarısı #2


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