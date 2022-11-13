Bensu Soral'dan setlerde çocuk oyuncu yorumu

Dizilerdeki set ortamlarının çocuklar için zor olduğunu ifade eden Bensu Soral, "Çocukların çocukluğunu yaşamasından yana benim düşüncem." dedi.

Son yılların en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Bensu Soral, güzelliği ile adeta büyülüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan 31 yaşındaki oyuncu, her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.

4,8 milyon takipçisi olan Soral, zaman zaman estetik tartışmalarının da odağında oluyor.

Şu sıralar sağlık sorunları yaşayan güzel oyuncu, yaptırdığı diş tedavisi sonrası basın ekibiyle karşılaştı.

'Tuzak' dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle anne rolünde olan Soral, çocukların setlerde çalıştırılmasına karşı olduğunu söyledi.

"Trajik olduğunu düşünüyorum"

Set ortamındaki şartların çocuklar için uygun olmadığı belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim, çünkü çocuklar için biraz trajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız. Kendi çocuğum olsa, kesinlikle setlerde çalıştırmam.

"Çocukların çocukluğunu yaşamasından yanayım"

Set ortamında çalışma şartları gerçekten çok zor. Çocukların çocukluğunu yaşamasından yana benim düşüncem. Bu kadar küçük yaşta bu kadar strese gerek yok."