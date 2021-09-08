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- Bensu Soral'dan yaza veda pozu
Bensu Soral'dan yaza veda pozu
Ünlü oyuncu Bensu Soral, yaz tatilinin son günlerini yaşıyor.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 07:21
Son olarak yaz dizisi olan Cam Tavanlar'da başrol oynayan Bensu Soral, dizinin erken final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
2018'de iş insanı Hakan Baş ile dünya evine giren Bensu Soral, yaz tatiline Ege koylarında devam ediyor. Yakın arkadaşıyla birlikte tatil yapan Bensu Soral, sıcak havanın tadını çıkarıyor.
SİYAH BİKİNİSİYLE POZ VERDİ
Siyah bikinisiyle arkadaşına poz veren 30 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaştı. Soral'ın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.