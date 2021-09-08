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    Bensu Soral'dan yaza veda pozu

    Ünlü oyuncu Bensu Soral, yaz tatilinin son günlerini yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 07:21
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    Bensu Soral'dan yaza veda pozu

    Son olarak yaz dizisi olan Cam Tavanlar'da başrol oynayan Bensu Soral, dizinin erken final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

    2018'de iş insanı Hakan Baş ile dünya evine giren Bensu Soral, yaz tatiline Ege koylarında devam ediyor. Yakın arkadaşıyla birlikte tatil yapan Bensu Soral, sıcak havanın tadını çıkarıyor.

    SİYAH BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

    Siyah bikinisiyle arkadaşına poz veren 30 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaştı. Soral'ın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

    Bensu Soral dan yaza veda pozu #1Bensu Soral dan yaza veda pozu #2

    Bensu Soral dan yaza veda pozu #3Bensu Soral dan yaza veda pozu #4

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