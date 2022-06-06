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Bensu Soral, tekne tatilinde
Geçen perşembe eşi Hakan Baş ile Göcek’e giden Bensu Soral, tatilinden fotoğraflar paylaştı.
- Haber Merkezi
- 06.06.2022 - 10:43
- Güncelleme : 06.06.2022 - 11:35
Son zamanların aranan ünlü oyuncularından Bensu Soral, boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Hakan Baş ile geçen perşembe Göcek’e gitmişti. Mavi tur devam ediyor.
Sezon açılışı
Lüks teknede kalan oyuncu, dün önce jet ski’ye binip gezdi. Sonra da kendini serin sulara bırakmayı ihmal etmedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bensu Soral'ın ablası Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, oğulları Ali'ye kavuştu.