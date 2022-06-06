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    Bensu Soral, tekne tatilinde

    Geçen perşembe eşi Hakan Baş ile Göcek’e giden Bensu Soral, tatilinden fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 11:35
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    Bensu Soral, tekne tatilinde

    Son zamanların aranan ünlü oyuncularından Bensu Soral, boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Hakan Baş ile geçen perşembe Göcek’e gitmişti. Mavi tur devam ediyor.

    Sezon açılışı

    Lüks teknede kalan oyuncu, dün önce jet ski’ye binip gezdi. Sonra da kendini serin sulara bırakmayı ihmal etmedi.

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bensu Soral'ın ablası Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, oğulları Ali'ye kavuştu.

    Bensu Soral, tekne tatilinde #1

    Bensu Soral, tekne tatilinde #2

    Bensu Soral, tekne tatilinde #3


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