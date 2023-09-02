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Berdan Mardini, Barbie akımına katıldı: Gelen eleştirilere yanıt verdi Abone Olun

Berdan Mardini, Barbie akımına katıldı: Gelen eleştirilere yanıt verdi Tepeden tırnağa pembe giyinen türkücü Berdan Mardini, paylaştığı pozlara yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Mardini, "Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim? Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’, ben giyeyim ‘Türkücüye bak’ oluyor" dedi.

ensonhaber.com Ünlü türkücü Berdan Mardini, Barbie akımına katılan ünlülerden oldu. Tepeden tırnağa pembe giyinen Mardini, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mardini paylaşımına, "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düştü. Pembelere büründü Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Paylaşımını bir süre sonra yorumlara kapatan Mardini'ye, "Barbie evde ağlıyor", "Gözlerim kanadı", "Sen türkücüsün kendine gel" gibi yorumlar yapıldı. Tepkiler gecikmedi Ünlü türkücü giydiği pembe takım elbise sonrası gelen eleştirilere tepki gösterdi. Mardini, "Bir kıyafet giyineyim, hemen olay oluyor" diyerek tepkisini dile getirdi. "Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim?" Sözlerine devam eden Berdan Mardini bu kez de, "Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim? Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’, ben giyeyim ‘Türkücüye bak’ oluyor.” şeklinde konuştu. Öte yandan türkücü Mardini'nin daha sonra paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü.

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