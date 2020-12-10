Berdan Mardini: Elhamdülillah Müslümanız

Yeni yıl paylaşımı yüzünden eleştirilen Berdan Mardini'den yeni açıklama geldi.

Şarkıcı Berdan Mardini, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Instagram hesabını aktif kullanan Berdan Mardini, çocukları ile birlikte yaptığı yeni yıl hazırlıklarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

TEPKİ ALMIŞTI

Mardini'nin fotoğrafları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmiş, şarkıcı da o yorumlara kayıtsız kalmamıştı.

Mardini, "Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin! Ayrıca yurt dışından ahkam kesenler; dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları!" demişti.

Sosyal medyadaki yeni yıl paylaşımına yapılan yorumlara sinirlenmesi tekrar hatırlatılan Berdan Mardini, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KİM NE DÜŞÜNÜRSE DÜŞÜNSÜN"

Mardini, “Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel Baba benim için bir oyuncak. Ben Christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil.” dedi.

"YOKLUK NEDİR BİLİRİM"

Pandemi süresinde bir küçülme yaşamadığını da söyleyen Berdan Mardini, “Ben her zaman Rabbime şükrederim. Ben zor günler gördüm. Bir oda da 8-9 kardeş kalırdık. Yokluk nedir bilirim. O yüzden her zaman şükrederim.” ifadelerini kullandı.