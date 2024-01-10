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Ünlü türkücü Berdan Mardini, genç sevgilisi Dilara Talay ile gala gecesinde boy gösterdi

Ünlü türkücü Berdan Mardini, genç sevgilisi Dilara Talay ile gala gecesinde boy gösterdi Sevgilisiyle arasındaki yaş farkından dolayı eleştirilere aldırış etmeyen Berdan Mardini, şimdi de genç sevgilisiyle el ele galaya katıldı.