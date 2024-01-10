Ünlü türkücü Berdan Mardini, genç sevgilisi Dilara Talay ile gala gecesinde boy gösterdi

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Renkli tarzıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.
15 yaş küçük
Ünlü türkücünün kendisinden 15 yaş küçük olan genç sevgilisiyle arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.
Süper mini giydi
Berdan Mardini, genç sevgilisi Dilara Talay ile dün akşam bir film galasında boy gösterdi.
Sevgilisiyle el ele poz veren Mardini'nin kombini de dikkat çekti. Dilara Talay ise geceye süper minisiyle damga vurdu.
Berdan Mardini ve Dilara Talay'ın pozları sosyal medyada gündem oldu.
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