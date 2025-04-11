Berdan Mardini küçük sevgilisi Dilara Talay ile evlendi

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Eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Berdan Mardini, kendine yeni bir hayat kurmuştu.

Ünlü şarkıcı, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Dilara Talay'la aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikâhla evlendi.

"BAŞAKŞEHİR DE YURT DIŞI SAYILIR"

Berdan Mardini nikah sonrası, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te, Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurt dışı sayılır." ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Ayrılıktan kısa bir süre sonra kendisinden 21 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlayan Mardini, sevgilisiyle arasındaki yaş farkı hakkında şunları söylemişti:

"Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz.