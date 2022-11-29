Berdan Mardini: Millet salak

Berdan Mardini, TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi.

43 yaşındaki türkücü Berdan Mardini, tayt giyip spor yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Geçen akşam Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Son zamanlarda birçok ünlü ismin TikTok adlı uygulama üzerinden canlı yayın yaparak kazandığı paralar hakkında da konuşan Berdan Mardini, şovmen Mehmet Ali Erbil'e ve ünlü isimlere para gönderen uygulama kullanıcılarına "salak" dedi.

"Millet salak ise ünlüler ne yapsın"

Ünlüleri suçlu bulmayan Mardini, "Mehmet Ali Erbil'e diyecek bir şey yok. Millet salak ise ünlüler ne yapsın. Şimdi bir ünlü yayın açtığında biri ona 10 bin TL'lik gemi atıyorsa, 5 bin TL'lik onun gözüne girmek için bir şey atıyorsa bir kadın, manken veya birilerine dm'den konuşmak için bir şeyler atıyorsa bunda ünlü isimlerin suçu ne?

"Millet salak"

Millet salak olmayacak. Böyle şeylere para harcamayacak" şekilde konuştu.