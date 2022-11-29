Petrol
85.41
1.81%
Euro
19.3259
0.35%
Dolar
18.6319
0.03%
Altın
1.05
0.78%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
312.714
1.35%
BTXN Coin
5.62
-2.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Berdan Mardini: Millet salak

    Berdan Mardini, TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berdan Mardini: Millet salak

    43 yaşındaki türkücü Berdan Mardini, tayt giyip spor yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Geçen akşam Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Son zamanlarda birçok ünlü ismin TikTok adlı uygulama üzerinden canlı yayın yaparak kazandığı paralar hakkında da konuşan Berdan Mardini, şovmen Mehmet Ali Erbil'e ve ünlü isimlere para gönderen uygulama kullanıcılarına "salak" dedi.

    Berdan Mardini: Millet salak #1

    "Millet salak ise ünlüler ne yapsın"

    Ünlüleri suçlu bulmayan Mardini, "Mehmet Ali Erbil'e diyecek bir şey yok. Millet salak ise ünlüler ne yapsın. Şimdi bir ünlü yayın açtığında biri ona 10 bin TL'lik gemi atıyorsa, 5 bin TL'lik onun gözüne girmek için bir şey atıyorsa bir kadın, manken veya birilerine dm'den konuşmak için bir şeyler atıyorsa bunda ünlü isimlerin suçu ne?

    "Millet salak"

    Millet salak olmayacak. Böyle şeylere para harcamayacak" şekilde konuştu.

    Berdan Mardini: Millet salak #2

    Berdan Mardini: Millet salak #3


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    29 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    29 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Tunceli'deki terör yuvaları imha edildi
    Gündem

    Tunceli'deki terör yuvaları imha edildi

    Görüş Bildir