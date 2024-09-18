Berdan Mardini, Selen Görgüzel'e özendi: "Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim" Yaşlanmak istemeyen Selen Görgüzel’in ardından Berdan Mardini de sünnet derilerine talip oldu.

Haber Merkezi

Sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayınca herkesi şaşırtan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel’in ardından Berdan Mardini de sünnet derilerine talip oldu.

Bahçelievler’deki sünnet şöleninde sahne alan Mardini, bir ricada bulundu.

"SÜNNET DERİSİ İSTİYORUM"

Mardini, “Başkanım seneye sizden kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim.” dedi.

Sanatçı, sünnet derisinden elde edilen ‘Alloblast Kök Hücre’yle gençleşildiğini açıkladı.

Bu konuşma, sünnet derisiyle cilt bakımı yaptıran Selen Görzüzel'i akılla getirdi. Sosyal medyada "Selen çok kıskanacak", "Bu Selen Görgüzel'in cilt bakım rutini" şeklinde yorumlar yapıldı.

"HOŞ GELDİN YENİ SELEN"

Görgüzel bıçak altına yatmış; yüzünü ve boynunu gerdirmiş, göz kapaklarını aldırtmıştı. Yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, “Hoş geldin yeni Selen” mesajını yazmıştı.

Görgüzel, ayrıca vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek istediğini söylemişti.