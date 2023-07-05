Berdan Mardini sevgilisini paylaştı Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den olaylık bir şekilde boşanan Berdan Mardini aşık oldu.

ensonhaber.com

2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanan ve aldatıldığını iddia eden türkücü Berdan Mardini, kendini işe vermişti.

Son olarak gül yağı işine girerek farklı bir alanda yatırım yapan ve 120 milyon TL harcayan türkücü yeni aşka yelken açtı.

"Allah kalbimize göre veriyor"

44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkıyla pozunu "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notuyla paylaştı.

Kim olduğu bilinmeyen genç sevgiliyi görenler ünlü türkücünün paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.