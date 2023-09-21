Berdan Mardini sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Berdan Mardini, Dilara Talay ile aşk pozlarını yayınladı. Ünlü şarkıcı yorumları da kapattı.

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Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

"Allah kalbimize göre veriyor"

44 yaşındaki türkücü, geçtiğimiz ay genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor." notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.

Aşk pozu

Ünlü isim, son olarak 316 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından genç sevgilisi Dilara Talay aşk dolu pozlarını paylaştı.

Koltukta oturdukları ve Talay'ın kendisini öptüğü anları yayınlayan Mardini'nin bu fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkücü, bu sefer önlem alarak 5 bine yakın beğeni alan gönderisini yorumlara kapatmayı da unutmadı.