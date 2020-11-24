Berdan Mardini'nin Noel paylaşımı olay oldu

Noel'i evinde çocuklarıyla birlikte kutlayan Berdan Mardini, gelen eleştirilere "Dolar da kullanmayalım hristiyan parası.. Bırakın bu yobazlıkları" diye cevap verdi.

Türkücü Berdan Mardini, Instagram hesabından çocuklarıyla birlikte çekilen Noel fotoğrafını paylaştı.

Mardini'nin takipçileri Noel kutlaması nedeniyle Berdan Mardini'yi eleştirmeye başlayınca türkücü kızdı.

Berdan Mardini, Instagram'da paylaştığı Noel fotoğrafını eleştirenlere şu ifadelerle yanıt verdi:

"NE KADAR KOMİK YORUMLAR VAR"

"Yav ne kadar komik yorumlar var. Yok hristiyanların bayramı, yok ağaç onların, yok Noel baba yok hristiyan diye diye sanki canavarlaştırdınız. Benim gözümde hristiyanı süryanisi ezidisi ve hepsi Müslüman'ı hepsi yani.. İnsan kardeşim, öncelikle bunu bilin.





BIRAKIN BU YOBAZLIKLARI

Gerekirse bir hristiyan arkadaşım mutlu olacaksa sembolik olsa da onun bayramını da kutlarım. Bunu da anlayan ayrıca yurt dışından ahkam kesenler orada oturanlar hristiyan diyorsunuz onlarla yaşıyorsunuz, yaşamayın kardeşim o zaman. Dolar da kullanmayın hristiyan parası... Bırakın bu yobazlıkları"